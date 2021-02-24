"Моя сім'я і я дякуємо всім вам за прихильність і підтримку, яку ми отримуємо в цей дуже складний час.

Мессі зворушливо підтримав Роналдінью після смерті матері екс-зірки Барселони

Моя мати була натхненням сили та радості для всіх, хто її знав. Вона буде продовжувати дарувати своє світло у нашому житті завжди. З тією силою, якої вона нас навчила, ми продовжимо нашу подорож. Дякую", – написав Роналдінью в Instagram.

Зазначимо, що мати екс-зірки Барселони, Дона Мігеліна, померла після тривалої боротьби з коронавірусом, яким захворіла ще у грудні 2020 року.

Імператор, який забивав українцям у Донецьку, втратив майже все – як живе колишня зірка після падіння на дно суспільства