Роналдінью накликав гнів фанатів Барселони, написавши кілька необережних слів у привітанні для Ліонеля Мессі.

Бразилець порадів за Лео, який також отримав шанс пограти у двох великих клубах – ПСЖ та Барселоні.

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Втім, Роналдінью мав необережність додати прогноз про успіх в Лізі чемпіонів разом з Рамосом. Саме це речення і обурило прихильників "блаугранас", повідомляє Sport.es. Пікантності ситуації додає ще й те, що бразилець виконує обов'язки посла у структурі Барси. Навряд від зіркового працівника чекають таких симпатій до іншого клубу.

Нагадаємо, що Мессі погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили каталонцям зареєструвати зірку. У Парижі форвард зароблятиме близько 40 млн євро на рік.

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