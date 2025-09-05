У Бразилії розгорілась дискусія навколо майбутнього Неймара у національній команді. Форвард Сантоса не потрапив до списку гравців, визваних на матчі кваліфікації ЧС-2026 головним тренером Карло Анчелотті.

"У мене вже є на прикметі склад для ЧС": Анчелотті знову прокоментував рішення не викликати Неймара до збірної Бразилії

На захист зіркового нападника виступив легендарний Роналдінью. "Я вірю, що це лише справа часу. Це ж Неймар – назад дороги немає. Він незабаром знову буде з нами, допомагаючи Бразилії виграти чемпіонат світу", – цитує бразильця GOAL.

Водночас він не став критикувати Анчелотті, а навпаки висловив підтримку тренеру, з яким колись працював у Мілані: "Він тільки-но прийшов. Я працював із ним у Мілані – він успішний тренер із величезним досвідом. Бажаю йому всього найкращого і сподіваюся, що він поверне Бразилію на вершину", – додав екс-гравець Барселони.

Неймар востаннє виходив на поле у складі збірної ще в жовтні 2023 року, коли зазнав важкої травми коліна. Пізніше він отримував виклик від попереднього наставника Дорівала Жуніора, але стан здоров’я не дозволив зіграти. Тепер же Анчелотті зробив свідомий вибір на користь інших футболістів: "Цей список складений для того, щоб я міг подивитися на гравців, яких знаю не так добре. Хоч я й розумію їхній технічний рівень, хочу побачити, хто ще здатен принести користь національній команді", – пояснив італієць.

Нагадаємо, що Бразилія перемогла Чилі (3:0) у передостанньому матчі кваліфікації до ЧС-2026.

