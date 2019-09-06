Роналдінью призначений туристичним амбасадором Бразилії

Екс-гравець іспанської Барселони та італійського Мілана призначений послом туризму Бразилії.

Легендарний бразильський футболіст Роналдінью став послом туризму Бразилії, повідомляє Goal. На цю посаду його призначив президент Бразилії Жаір Болсонару.

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Цікаво, що у нового посла туризму немає власного паспорта. У 2015 році Роналдінью і його брат Роберто де Ассіс були засуджені за незаконне будівництво складу з рибальською платформою у забороненому місці – на озері Гуайба, що завдало шкоди екології. У 2018-му бразильця засудили до штрафу в розмірі 8,5 млн доларів, який він не виплатив. Як наслідок, у Роналдінью відібрали паспорт і тепер він не може покидати країну.

Нагадаємо, Роналдінью за свою кар'єру виступав у складі ПСЖ, Барселони, Мілана, Фламенго, Атлетіко Мінейро, Керетаро і завершив кар'єру у Флуміненсе в 2015 році.

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