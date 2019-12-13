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Роналдінью не вважає Мессі найкращим гравцем в історії

10:56 657 Читать на русском
Роналдінью не вважає Мессі найкращим гравцем в історії
Ліонель Мессі та Роналдінью / Фото Фк Барселона

Легендарний бразилець Роналдінью поділився враженнями від шостого "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі.

"Я радий за Мессі, він – мій друг, до того ж він є живим символом Барселони.

Мессі побив рекорд Роналду за кількістю хет-триків у Ла Лізі

Мені подобається різноманіття класних гравців, тому важко визначити, хто є найкращим в історії. Є Дієго Марадона, Пеле, Роналдо... Я не можу сказати, що Мессі – найкращий в історії, він кращий в своєму часі", – цитує Роналдінью Marca.

Нагадаємо, зірковий форвард Барселони за "Золотими м'ячами" обійшов Кріштіану Роналду (5 нагород), та встановив абсолютний рекорд.

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