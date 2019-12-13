Роналдінью не вважає Мессі найкращим гравцем в історії

Легендарний бразилець Роналдінью поділився враженнями від шостого "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі.

"Я радий за Мессі, він – мій друг, до того ж він є живим символом Барселони.

Мессі побив рекорд Роналду за кількістю хет-триків у Ла Лізі

Мені подобається різноманіття класних гравців, тому важко визначити, хто є найкращим в історії. Є Дієго Марадона, Пеле, Роналдо... Я не можу сказати, що Мессі – найкращий в історії, він кращий в своєму часі", – цитує Роналдінью Marca.

Нагадаємо, зірковий форвард Барселони за "Золотими м'ячами" обійшов Кріштіану Роналду (5 нагород), та встановив абсолютний рекорд.

"Золотий м'яч-2019": європейська поразка Мессі, несподіваний вибір Бразилії, цейлонський сюрреалізм – голоси, що шокують