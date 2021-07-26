Роналдінью назвав клуб, на який чекає в Серії А
13:34 - Читать на русском
Екс-зірка Барселони та Мілана Роналдінью розповів, за якими колективами слідкує в Італії.
"Я завжди стежу за Міланом, у них все добре. Сподіваюся, що команда і далі буде прогресувати.
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Монца? Звичайно. Берлусконі і Галліані в моєму серці. Чекаю Монцу в Серії А", – сказав Роналдінью в інтерв'ю TuttoMercatoWeb.
Нагадаємо, Монца за підсумками сезону Серії В мала шанси підвищитись у класі, але поступилась Чіттаделлі у півфіналі плей-офф за вихід в еліту.
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