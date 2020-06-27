Роналдінью може повернутися з пенсії, щоб допомогти команді Марадони

Дієго Марадона має сенсаційний план підсилення свого клубу – Хімнасії Ла-Плати.

Аргентинець сподівається запросити Роналдінью до своєї команди, інформує Marca.

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Наразі 40-річний бразилець відбуває домашній арешт в Парагваї, оскільки його судова справа зупинена через пандемію коронавірусу. Жодних переговорів з Хімнасією ще не було, але Марадона сподівається на прихід екс-гравця Барселони. Трансфер стане можливим лише тоді, коли Роналдінью вирішить свої проблеми із законом.

Нагадаємо, легендарний бразилець офіційно оголосив про завершення кар'єри у січні 2018-го.

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