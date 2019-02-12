Роналдінью, Мессі, зірка Шахтаря та інші – УЄФА пригадав найкращі голи 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Вже сьогодні розпочинається стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. З цієї нагоди УЄФА опублікував підбірку найкрасивіших голів, які були забиті на даній стадії турніру.

У список потрапили такі легенди як Роналдінью (той самий знаменитий гол у ворота Челсі), Ліонель Мессі, Ар'єн Роббен, Кевін-Прінс Боатенг, Каземіро, Радамель Фалькао та інші колишні та чинні зірки світового футболу.

Сьогодні стартує плей-офф Ліги чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу

Також серед найкрасивіших забитих м'ячів опинився гол Фреда у матчі Шахтар – Рома, який відбувся у 2018 році на ОСК Металіст. Той матч завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

Нагадаємо, сьогодні пройдуть 2 поєдинки 1/8 фіналу: Рома – Порту та Манчестер Юнайтед – ПСЖ.