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Роналдінью дав перше інтерв'ю після звільнення з в'язниці

27 квітня 17:25 931 Читать на русском
Роналдінью дав перше інтерв'ю після звільнення з в'язниці
Роналдінью / ABC Color

Колишній футболіст збірної Бразилії Роналдінью запевняє, що не мав наміру порушувати закон.

"Ми були приголомшені, коли дізналися, що наші документи були підроблені. З того моменту ми виключно прагнули співпрацювати з судом, щоб розібратися в цій ситуації. Моя віра зі мною, і я завжди молюся, щоб все було добре.

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Новина про те, що я потраплю до в'язниці, стала для мене серйозним ударом. Я ніколи не думав, що опинюся в такій ситуації. Все своє життя я намагався досягти найвищого рівня у своїй професії і радувати людей своєю грою", – цитує Роналдінью ABC Color.

Нагадаємо, 9 квітня Роналдінью і його брата Роберто звільнили з парагвайської в'язниці під заставу в розмірі 1,6 млн доларів. Раніше вони були арештовані за спробу перетнути державний кордон Парагваю, використовуючи підроблені паспорти.

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