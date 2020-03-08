"Роналдінью – дурний": адвокат захищає гравця, якого заарештували за використання підробленого паспорта

Адвокат Роналдінью вважає, що його підзахисний не розумів своїх злочинних дій, через які отримав 6 місяців в'язниці у Парагваї.

Як відомо, Роналдінью та його брат отримали 6 місяців арешту за використання підроблених паспортів громадян Парагваю. Як зазначила суддя Клара Руїс, яка винесла рішення, дії легендарного бразильця порушили закони республіки Парагвай. Позаяк існував серйозний ризик втечі Роналдінью та його брата, було прийнято рішення ув'язнити обох бразильців, які нелегально в'їхали і перебували в країні.

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Адольфо Марін – адвокат знаменитого екс-хавбека Барселони та збірної Бразилії – вважає, що той не усвідомлював своїх дій, використавши підроблений парагвайський паспорт.

"Суддя не зрозуміла, що Роналдінью не знав, що вчиняє злочин. Він не розумів, що йому дали фальшиві документи, він – дурний", – цитує юриста AS з посиланням на газету Folha de São Paulo.

Зауважимо, що це не перші проблеми 39-річного Роналдінью із законом. Раніше він був оштрафований на 1,5 млн доларів за завдання збитків навколишньому середовищу, а пізніше у нього конфіскували закордонний паспорт через несплату вказаного штрафу.

До слова, Роналдінью прибув у залу засідань в супроводі поліції з кайданками, але прикрив руки одягом. Хто б міг подумати, що кумир мільйонів людей опиниться у такій ситуації?

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