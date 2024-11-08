"Сьогодні були як позитивні, так і негативні моменти. Поганий результат, але краще здобути нічию, ніж програти. Ми не задоволені своєю грою. Помилки? Не знаю, що вам відповісти. Ми їх робимо, таке трапляється. Мені шкода хлопців, які вкладають у це душу, але не можуть отримати бажаний результат. Нас оточує негатив через відсутність результатів, але нам потрібно бути сильними і витривалими, щоб вийти з цієї ситуації разом.

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"Чому я залишив сьогодні Артема Довбика в запасі? Я хочу, щоб він зіграв у старті проти Болоньї. Провести два повних матчі за такий короткий проміжок часу було б непросто з погляду фізичної підготовки – так ми могли б лише нашкодити гравцеві. Я все добре обдумав і вважаю, що зробив правильний вибір.

Чому я залишив у запасі Хуммельса? По-перше, я можу сказати, що Крістанте провів чудову гру. По-друге, все просто: мені доводиться робити технічний вибір. Я хочу виграти матч і обираю гравців, які можуть допомогти нам виграти матч. Мені потрібно було вибрати гравця на цю позицію, і я обрав Крістанте", – цитує Юрича Voce Giallorossa.

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