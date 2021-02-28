"Перевага суперника в тому, що Рома грає в Серії А. Не думаю, що римляни набагато сильніші у футбольному плані, якщо взагалі сильніші за Шахтар, але кожен тур вони грають у Серії А проти серйозних суперників. Це тримає їх у хорошому тонусі.

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Шахтарю в цьому плані складніше. Це не порожні слова, коли говорять, що чим сильніше чемпіонат, тим простіше грати в Європі. Скільки часу Шахтар контролює м'яч в чемпіонаті України? 70 відсотків, 75, іноді навіть більше. І всі знають, що команда буде тримати м'яч і не віддавати. У європейських кубках з цим складніше.



Буде непогане протистояння. Зараз я не віддав би пальму першості римлянам. Я дивився декілька матчів нинішньої Роми. Зараз це трохи не той футбол, який Фонсека ставив у Шахтарі, зовсім інша ліга. Там не дозволяють розслаблятися. Виходячи з того, що я бачив, не можу сказати, що фаворит пари Рома.



Після ігор з Маккабі виникає побоювання щодо Шахтаря, але на Рому зайвий раз налаштовувати не потрібно. Це хороша вивіска для тих гравців, які прагнуть в Європу і хочуть якось себе показати. Для них це буде серйозний виклик, Ромі буде непросто", – сказав Севідов у коментарі Telegram-каналу "Халат Мілевського".

Нагадаємо, Шахтар за сумою двох матчів здолав Маккабі Тель-Авів і пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з італійською Ромою. Перший поєдинок "гірники" проведуть 11 березня на виїзді, матч-відповідь – за тиждень у Києві.

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