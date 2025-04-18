"Їхня поведінка мало кому подобалася. Шуміли постійно, могли випити на нічних заїздах. Тренери чомусь закривали на це очі. Із бразильців лише один нормальний був – Фернандінью, який з інтелігентної сім’ї. Зовсім інша людина! На концерти та в театри ходив.

Тимощук у 2014 році відправляв гуманітарку через ватажка "ДНР": екс-дружина зрадника України розкрила шокуючі подробиці

Рієлтори їм боялися квартири здавати. Якось мені розповідали, що вони зняли в оренду шикарні апартаменти у центрі Донецька і розпалили багаття прямо на паркеті посеред холу. Вирішили шашлик приготувати. Біля бразильців Шахтаря завжди купа родичів крутилася.

Вони мені нагадували сільських гопників із 90-х, що в картузах на корточках сидять. Пам’ятаю, як холдинг Ахметова СКМ на ювілей запросив гравців Шахтаря в театр на виставу, а всі бразильці, окрім Фернандінью, прийшли в шортах. Якщо дати гопнику мільйон доларів, то він не перестане бути гопником.

Я взагалі з ними не перетиналася і не знала їхніх дружин. Англійською бразильці не говорять, якою мові з ними спілкуватися? В них була своя тусовка. Одразу приїжджає пів фавелли і вони всі ходять разом. Їх видно здалеку, вони схожі чимось на наших ромів. Роми навіть культурніші в плані поведінки", – заявила Навроцька в інтерв'ю BLIK.ua.

Шовковський виховує Бражка, або Чому Суркіс "дав у штангу"