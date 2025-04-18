"Роми навіть культурніші в плані поведінки": екс-дружина Тимощука висловилася про бразильців Шахтаря
Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька розповіла, як себе поводили бразильські гравці донецького клубу.
"Їхня поведінка мало кому подобалася. Шуміли постійно, могли випити на нічних заїздах. Тренери чомусь закривали на це очі. Із бразильців лише один нормальний був – Фернандінью, який з інтелігентної сім’ї. Зовсім інша людина! На концерти та в театри ходив.
Тимощук у 2014 році відправляв гуманітарку через ватажка "ДНР": екс-дружина зрадника України розкрила шокуючі подробиці
Рієлтори їм боялися квартири здавати. Якось мені розповідали, що вони зняли в оренду шикарні апартаменти у центрі Донецька і розпалили багаття прямо на паркеті посеред холу. Вирішили шашлик приготувати. Біля бразильців Шахтаря завжди купа родичів крутилася.
Вони мені нагадували сільських гопників із 90-х, що в картузах на корточках сидять. Пам’ятаю, як холдинг Ахметова СКМ на ювілей запросив гравців Шахтаря в театр на виставу, а всі бразильці, окрім Фернандінью, прийшли в шортах. Якщо дати гопнику мільйон доларів, то він не перестане бути гопником.
Я взагалі з ними не перетиналася і не знала їхніх дружин. Англійською бразильці не говорять, якою мові з ними спілкуватися? В них була своя тусовка. Одразу приїжджає пів фавелли і вони всі ходять разом. Їх видно здалеку, вони схожі чимось на наших ромів. Роми навіть культурніші в плані поведінки", – заявила Навроцька в інтерв'ю BLIK.ua.