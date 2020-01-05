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Ромеро здійснив феноменальний сейв у Кубку Англії та підтвердив свою унікальність перед Де Хеа

12:30 2086 Читать на русском
Ромеро здійснив феноменальний сейв у Кубку Англії та підтвердив свою унікальність перед Де Хеа
Серхіо Ромеро / фото із соцмереж

Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро став одним із головних героїв кубкового протистояння із Вулверхемптоном (0:0).

 

Аргентинець видав чудовий перфоманс проти "вовків" і втримав нічию для манкуніанців.

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Один із сейвів Ромеро став насправді дивовижним. Після подачі кутового Вулвз м'яч опинився на куті воротарського майданчика, звідки потужно пробив Мет Догерті. Проте, досвідчений кіпер неймовірним чином парирував цей постріл.

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Поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії проти Вулверхемптона став для Серхіо Ромеро 52-м у светрі Юнайтед. Прикметно, що з них 33 матчі аргентинський воротар завершив "сухим", а пропустив лише 24 м'ячі.

Статистика Ромеро є ще феноменальнішою у сезоні 2019/20. В активі 32-річного голкіпера 8 матчів у всіх турнірах, у яких він спромігся на 6 кліншитів. Натомість основний в МЮ Давід Де Хеа зіграв 22 поєдинки (лише 4 – "сухі").

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