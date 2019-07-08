Ромеро з Дженоа у вівторок пройде медогляд в Ювентусі

Ювентус підпише захисника Дженоа Крістіана Ромеро і одразу відправить його в оренду.

У вівторок, 9 липня, захисник Дженоа Крістіан Ромеро пройде медогляд у туринському Ювентусі, повідомляє Sky Sport Italia.

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Гравець був відсутній на тренуванні "грифонів" у неділю, 7 липня, і не полетить із командою на збір до Австрії. Ювентус сплатить за футболіста 15-20 млн євро.

Щоправда, Ромеро не залишиться у Турині на сезон 2019/20 і буде відданий в оренду. Італійські ЗМІ повідомляють про майбутній перехід в Аталанту.

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