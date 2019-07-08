toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
БРАЗИЛІЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Ромеро з Дженоа у вівторок пройде медогляд в Ювентусі

00:40 88 Читать на русском
Ромеро з Дженоа у вівторок пройде медогляд в Ювентусі
Крістіан Ромеро / ФК Дженоа

Ювентус підпише захисника Дженоа Крістіана Ромеро і одразу відправить його в оренду.

У вівторок, 9 липня, захисник Дженоа Крістіан Ромеро пройде медогляд у туринському Ювентусі, повідомляє Sky Sport Italia.

"Інтер навіть не бачить тіні Ювентуса": Маротта – про можливий перехід Ікарді в туринський клуб

Гравець був відсутній на тренуванні "грифонів" у неділю, 7 липня, і не полетить із командою на збір до Австрії. Ювентус сплатить за футболіста 15-20 млн євро.

Щоправда, Ромеро не залишиться у Турині на сезон 2019/20 і буде відданий в оренду. Італійські ЗМІ повідомляють про майбутній перехід в Аталанту.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко

blog_ava
Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра
7 липня
5181
Теги
Трансфери Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Крістіан Куті Ромеро Крістіан Куті Ромеро Дженоа Дженоа Ювентус Ювентус Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
30
хв
Малі
19:00
Кот-д'Івуар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук