Резервний воротар англійського Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро міг змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, та клуб заблокував угоду в останній момент.

МЮ заблокував трансфер ветерана під час дедлайну, повідомляє The Athletic.

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Ромеро готовий був орендувати Евертон, де мають претензії до гри Джордана Пікфорда. У переході був зацікавлений і сам аргентинець, який втомився перебувати без стабільної ігрової практики. Проте, "червоні дияволи" не відпустили досвідченого кіпера, хоча в новому сезоні тренерський штаб відводить йому роль лише третього воротаря після Де Хеа та Хендерсона.

У сезоні 2019/20 Серхіо Ромеро провів 15 матчів у всіх турнірах, 11 із яких були "сухими".

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