Новачок ЮКСА Ромаріньо, який є сином відомого в минулому нападника Ромаріо, розповів, коли його батько може відвідати Україну.

– Питання не про футбол. Ваш батько Ромаріо – сенатор Бразилії. Яке його ставлення до ситуації в Україні?

– Батько сподівається, що війна якнайшвидше закінчиться.

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– Вже відомо, коли ваш тато приїде до Києва?

– Як тільки війна трохи стихне, – сказав Ромаріньо в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, нещодавно першоліговий клуб ЮКСА оголосив про перехід до клубу бразильського нападника Ромаріньо. За даними Transfermarkt, контракт з гравцем підписано до кінця року. Батьком футболіста є легендарний форвард Барселони, ПСВ та збірної Бразилії Ромаріо.

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