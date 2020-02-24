Рома планує викупити Мхітаряна і Смоллінга

Головний тренер Роми Паулу Фонсека повідомив про бажання підписати захисника Манчестер Юнайтед Кріса Смоллінга і півзахисника Арсенала Генріха Мхітаряна на постійній основі.

"Кріс – чудовий хлопець і однозначно професіонал своєї справи. Він швидко пристосувався до футболу в італійському чемпіонаті, і всі в клубі його люблять. Я б хотів, щоб він залишився. Ми спілкуємося на цю тему. Я не знаю про ситуацію з Манчестер Юнайтед, але Кріс дуже важливий для нас.

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Що стосується Мхітаряна, то в ході сезону він отримував травми, але він повертається і показує свій рівень. Подивимося, що станеться. Він чудово поводиться на полі, приймаючи сміливі рішення, і я б також хотів зберегти Генріха в нашій команді", – цитує Фонсеку видання Sky Sports.

Нагадаємо, Рома у матчі 25-го туру Серії А розгромила Лечче Шахова з рахунком 4:0. Вірменський екс-півзахисник Шахтаря Генріх Мхітарян, який недавно відновився після травми, відзначився голом і гольовою передачею.

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