Романов обслужить Динамо – Олександрія та інші суддівські призначення 5-го туру УПЛ

Комітет арбітрів Федерації футболу України визначив арбітрів поєдинків 5-го туру української Прем'єр-ліги, серед яких і матч лідерів чемпіонату України Динамо та Олександрії.
Центральний матч туру обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим із Дніпра, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Олександрія продовжила рекордну клубну серію без поразок
Його асистентами будуть Віктор Матяш (Донецьк) та Семен Шлончак із Черкас. Четвертим арбітром стане Олександр Омельченко (Слов'янськ)
Інші матчі судитимуть:
Львів – Шахтар – Сергій Бойко (Київська область)
Десна – Карпати – Дмитро Бондаренко (Одеса)
Зоря – Олімпік – Олександр Дердо (Чорноморськ)
Ворскла – Маріуполь – Ярослав Козик (Мукачеве)
Матч Динамо –Олександрія відбудеться 18 серпня, початок о 19:30.