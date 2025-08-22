Ліга конференцій, раунд плей-офф кваліфікації

Істанбул Башакшехір (Туреччина) – Універсітатя Крайова (Румунія) – 1:2

Голи: Ебоселе, 87 – Чікілдеу, 45+2, Карлос Мора, 61

В стартовому складі Крайови вийшли одразу двоє українців – захисник Романчук та воротар Павло Ісенко. Універсітатя вийшла вперед наприкінці першого тайму, забивши гол "у роздягальню".

Після перерви український оборонець гостей відзначився результативною передачею. Романчук далеко вкинув м'яч з ауту, Карлос Мора підхопив круглого та пробив у ближній кут. Турки скоротили відставання за 3 хвилини до завершення основного часу, але вирвати нічию не змогли.

В підсумку Крайова здобула перемогу у першому матчі плей-офф ЛК, друга гра відбудеться 28 серпня.