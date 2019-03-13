"Романчук програв конкуренцію у збірній Польщі". Чому Костевич у Леху – під загрозою, а до Шевченка – велика повага

Інтерв'ю "Футбол 24" із провідним польським коментатором Мацеєм Іванскі – про рівень "Кадри" та Екстракляси, перспективи українських легіонерів і реалії спортивного телебачення Польщі.

Мацей Іванскі – провідний польський коментатор, який працює на головних спортивних подіях країни. Безперечно, у фокусі Мацея – топові футбольні матчі. Крім коментування на державному телеканалі TVP, Іванскі виступає експертом у післяматчевих студіях.

"Футбол 24" поспілкувався із Мацеєм щодо збірної Польщі, справ місцевого чемпіонату, слабкої гри польських клубів у єврокубках та багатьох інших питань.

"Ідеї Навалки у збірній Польщі вже не спрацьовували"

– Збірна Польщі не найкращим чином виступила на Кубку світу у Росії. У чому причина таких результатів?

– Десь можна було передбачити такі результати "Кадри". Адам Навалка повторив схему підготовки Польщі до успішного Євро-2016, де ми дісталися чвертьфіналу. Цього разу ефект був іншим. Крім того, ситуація змінилася для багатьох гравців у їхніх клубах. Напевно, десь команда втратила ту мотивацію, яка була раніше. Не було елементаного бажання.

– Наскільки виправданою була заміна Адама Навалки?

– Загалом період Адама Навалки у збірній Польщі був вдалим. Але певні правила та принципи вже не діяли. Після чемпіонату світу належало перебудовувати команду. Вболівальники дуже боляче сприйняли невдачу в Росії. Тренеру потрібно було брати відповідальність за не найкращі результати на себе. Контракт із Навалкою завершився. Не було бажання продовжувати його.

– Єжи Бженчек продовжує курс Навалки, чи, можливо, змінює гру "Кадри"?

– Звичайно, у нового тренера є нові ідеї. Він багато експериментував у Лізі націй. Збірна залежить від форми гравців у клубах. З кращого боку себе показав Кшиштоф Пйонтек, який регулярно грає. Серед інших – Ян Беднарек з Англії. Можна довго перераховувати зміни, які відбулися за останні місяці. Багато з них є позитивними. У нас "на папері" – дуже сильний напад.

– Чи розглядає польська федерація закордонних тренерів?

– Так, особливо з Італії. Все це завдяки Збігневу Бонеку, який прекрасно знає цю країну. Проте вибір зупинився на польському тренері. Зараз ми тримаємо кулаки за Бженчека. Особисто я належу до прихильників роботи поляка у національній збірній на цьому етапі, з потенціалом наших гравців.

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– Не так давно українець Тарас Романчук прийняв польське громадянство. Наскільки серйозними є перспективи цього гравця у "Кадрі"?

– Він з'явився у збірній тільки перед чемпіонатом світу, але, попри хорошу гру, йому буде важко знову отримати шанс. Поки що Романчук програє конкуренцію.

"Лех заробив 30 мільйонів злотих"

– У матчі проти Десни Томаш Кендзьора відзначився голом та результативною передачею. Наскільки сильні позиції "динамівця" у збірній Польщі?

– Кендзьора має все, щоб грати в основному складі. Він – хороший захисник, який грає у сильній команді, з ним точно слід рахуватися. Безумовно, на нього розраховують у збірній, якщо, звичайно, не буде втрачати форму. На даний момент я бачу його в якості резерву, але все може змінитися – відбір коротенький, а Бженчек досі багато шукав, експериментував. Зараз вже немає часу на пошуки, слід влучити із своїм вибором.

– У травні Польща прийматиме молодіжний чемпіонат світу U-20. Наскільки важливим є цей турнір для вашої країни?

– У нас спостерігається величезний інтерес. Зрештою, це другий найважливіший за рангом турнір, який організовує ФІФА. Я впевнений, що буде багато шанувальників. Тільки за одним лише жеребкуванням на каналі TVP спостерігали два мільйони людей!

– Запитання, яке виникає вже багато років: чому польські клуби настільки слабко виступають у єврокубках?

– Дуже важке запитання (Сміється). Ми повинні багато що покращити, аби вдало виступати у єврокубках. На жаль, з фінансового боку – не все так просто… Польські клуби налаштовані на продаж футболістів. Після вдалого сезону є можливість за пристойні гроші продати своїх лідерів. Це одразу позначається на якості гри команди і її результатах.

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Просто подивіться на Гурнік (Забже). Варшавська Легія постійно змінює концепцію власного розвитку. Лех (Познань) заробив 30 мільйонів злотих упродовж останніх двох років, але склад має посередній. Список можна продовжити. Нам бракує казково багатих власників клубів для вдалого виступу у Європі.

– Чи вдасться Лехії, Леху або Ягеллонії скинути Легію з чемпіонського трону?

– Буду здивований, якщо Лехія (Гданськ) не виграє титул. Вони практично не пропускають і до болю ефективні в тому, що роблять. Інша річ, що на даний момент це не є футболом, з яким можна виходити у Європу.

– Влітку тренером Легії міг стати Сергій Ребров. А ще ЗМІ повідомляли, що й Мирон Маркевич може отримати роботу у столиці Польщі. Чи реально українським тренерам досягнути успіху у Польщі?

– Вони з одного культурного кола, тому я не бачу ніяких проблем. Вирішує не національність, а робота. Я бачу хорошу тенденцію у Польщі. До недавнього часу вистачало трьох невдалих матчів, щоб звільнити тренера. Тепер клуби зрозуміли, що це далеко не завжди спрацьовує. У багатьох місцях тренери отримали реальні шанси.

– Колишній гравець Шахтаря Маріуш Лєвандовскі проходить стажування у наставника "гірників" Паулу Фонсеки. Як оціните роботу цього молодого тренера із Заглембе? Які у нього перспективи?

– Щодо перспектив я нічого сказати не можу. Не можу також сказати й те, що його команда грала у цікавий футбол. У Заглембе траплялися непогані матчі, проте команда могла втратити очки з аутсайдерами. Для клубу це було неприйнятно.

– Свого часу Лєвандовскі досить довго виступав за Шахтар. Теодорчик мав вдалі періоди у Києві. Зараз за Динамо грає Кендзьора, як і угорець Кадар, який прийшов із чемпіонату Польщі. Хто ще з Екстракляси зміг би підсилити українські клуби?

– Дуже складно відповісти на це запитання. Якщо хтось має декілька мільйонів євро, я б порадив зацікавитися Себастьяном Шиманскі з Легії. Це діамант, який потрібно полірувати. Вважаю, що зміна команди піде Шиманскі на користь. Він має величезний потенціал для розвитку.

Чотири зірки Екстракляси, які можуть підсилити Динамо і Шахтар

Можливо, у чемпіонаті Польщі десь не вистачає талантів. Але останнім часом у Європі існує мода на поляків і це виглядає справедливо. У Серії А Кшиштоф Пйонтек став справжнім відкриттям цього сезону, хоча влітку за нього заплатили тільки 4 мільйони євро.

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– Хто зараз є найбільшою зіркою Екстракляси?

– Я не бачу жодного персонажа, чиє ім'я зараз згадувалося б кожним уболівальником.

– В Україні відзначають вдалу гру Володимира Костевича у Познані, натякаючи на запрошення до національної збірної. Щоправда, цей сезон у виконанні нашого легіонера – не найкращий. Чому Костевич зупинився у розвитку?

– Лех – складний клуб для кожного футболіста. З одного боку, вони заробляють великі гроші на своїх гравцях, з іншого – існує величезний тиск вболівальників. Ця команда зазнає серйозних змін кожного сезону. Подивимося, чи сьогоднішній тренер Леха Адам Навалка узагалі побачить Костевича у складі на новий сезон.

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– У кількох попередніх сезонах чимало українських гравців шукали щастя у польському чемпіонаті. Зараз їх поменшало. У чому причина?

– Справа у ліміті. Влітку ліміт на іноземців, які походять з-за меж Євросоюзу, буде скасований. Це може змінити ситуацію. Зараз легіонери становлять десь половину гравців нашого чемпіонату. Це велика проблема для нас, адже варяги досить часто нічим не кращі від поляків.

– В Україні більшість матчів транслює платний кабельний канал Футбол. Деякі поєдинки можна переглянути на 2+2 та ZiK. А як із безкоштовним переглядом у Польщі?

– Незабаром один матч стане безкоштовним у кожному польському будинку – завдяки TVP Sport (державний польський канал). Крім того, протягом багатьох років можна дивитися футбол на платній основі.

– Наскільки футбол є популярним у Польщі?

– Звичайно, це спорт №1. Взимку – стрибки з трампліна. Маємо успіхи у легкій атлетиці, але футбол – це футбол.

– У нас часто ставлять Польщу за приклад щодо відвідуваності на стадіонах. У чому ваш секрет?

– Це – результат спортивного рівня. Клуби частенько не роблять усього того, що могли б зробити, аби привабити фанатів до себе. Але це тема для іншої розмови.

– Наскільки професіональним є польське спортивне телебачення?

– Повністю. У цьому плані в нас панує абсолютний професіоналізм. Не знаю, як в Україні, але у Польщі, звичайно, шанувальники вибудовують свої теорії. І хоча вони не мають нічого спільного з правдою, люди іноді люблять звинувачувати коментатора або експерта, мовляв, його оцінка залежала від того, що він за когось вболіває. Проте це не можна сприймати серйозно.

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– В Україні робота коментаторів – дуже болюча тема. Нарікань на їхню роботу вистачає. Наскільки легко або складно стати коментатором у Польщі?

– Сьогодні існує безліч спортивних каналів, де талановиті люди отримують свій шанс. Звичайно, коментаторство завжди буде елітною професією.

– Наскільки глибоко коментатор повинен розумітися в деталях гри?

– Якщо у його студії наявний експерт – він може займатися так званим запуском гри. Тобто, просто допомагати експерту. Своєю чергою експерт покликаний допомагати глядачу дивитися матч. Якщо його немає, коментатор повинен самотужки впоратися із цією функцією.

– Ви коментуєте міжнародні матчі. Як оцінюєте виступ Динамо і Шахтаря у єврокубках? Що думаєте про гру збірної України під керівництвом Шевченка?

– Якщо чесно, мій канал не транслює цих матчів, тож... Не хочу лукавити. Я поважаю Андрія Шевченка, захоплююся ним, як футболістом. Під час Євро-2012 я перебував у Донецьку, пам'ятаю той час дуже добре. Концепція Шахтаря цікава – наші захищаються, латиноамериканці атакують (Сміється). Бажаю успіхів українському футболу! Але, звичайно, не в матчах з нашими клубами та збірною.

Сергій Тищенко, спеціально для Футбол 24

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