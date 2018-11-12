toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО

Романчук – найкращий гравець в чемпіонаті Польщі за версією InStat

18:27 398 Читать на русском
Романчук – найкращий гравець в чемпіонаті Польщі за версією InStat
Тарас Романчук / Фото: ФК Ягеллонія

Авторитетний портал InStat назвав найкращих виконавців польського чемпіонату після 15 турів.

Очолює список найефективніших виконавців Екстракляси екс-українець Тарас Романчук, який став громадянином Польщі. На рахунку хавбека Ягеллонії 283 бали Instat, повідомляє Tribuna.com.

Наші за кордоном: Мілевський в тумані, Лунін дебютує в Прімері, Зінченко знайомить Усика із зірками Манчестер Сіті

Захисник Леха Володимир Костевич опинився на 65 місці (251 бал), захисник Краковії Олексій Дитятьєв – 99-й (246 балів), хавбек Арки Андрій Богданов – 183-й (233 бали), голкіпер Медзі Антон Каніболоцький – 208-й (229 балів).

Збірна України зібралася у Києві

Теги
Світ Андрій Богданов Андрій Богданов Антон Каніболоцький Антон Каніболоцький Володимир Костевич Володимир Костевич Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв Тарас Романчук Тарас Романчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Збірна України зібралася у Києві
    Збірна України — 16:571628 Збірна України зібралася у Києві
2
дн
:
21
год
:
59
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук