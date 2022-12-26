"Кілька років тому наш екс-працівник Данило Вереїтін надіслав скрін з новини про мене: "Ведуча телеканалів "Футбол" вийшла заміж за екс-депутата "Партії регіонів". Я навіть не пам'ятаю його прізвище чи ім'я. І там фотографії цього екс-представника "Партії регіонів" та дівчини, яка, можливо, десь трохи схожа на мене. Ця інформація поширилась, мене вже вітали та питали, коли я переїжджаю жити до Монако.

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От, ще остання чутка про мою професію, буцімто після початку війни я працювала баристою. Можу зізнатися тільки тобі – я дуже люблю каву, страшенно. Але не в чистому вигляді, а якусь розбавлену, капучино, наприклад. І я знаю 4 види приготування кави – мікрохвильовка, "турка", клацнути кнопку на кавовій машині і просто замовити у кав'ярні. Тому ні, я не була баристою.

Роман відразу з двома Суркісами? Вперше про цю плітку я дізналася кілька тижнів тому. Мене запросив гостею на семінар мій однокурсник, який зараз викладає у київському університеті. Щоб я розповіла дітям про журналістське життя-буття. Він мене попередив: "Діти готуються, шукають щось в інтернеті, тому готуйся. Тут таке про тебе вишукали...". Я питаю – що вишукали? І він розповідає якраз оце. Боже, та я вперше про це чую! Звідки воно, ну це вже взагалі такий "брєд пітт". Навіть коментувати не можу", – заявила Бублій в інтерв'ю ТаТоТаке.

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