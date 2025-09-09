Романа хотіла підписати польська Лехія, але перехід не відбувся. Головною причиною зриву трансферу є порушення фінансових домовленостей з боку польського клубу, повідомляє ТаТоТаке.

Захисник збірної України провалився в Європі – гравця екстрено повертають в УПЛ

Зазначається, що Лехія мала здійснити два транші по 350 тисяч євро за футболіста, але прострочила перший платіж. Коли стало очевидно, що польський клуб не дотримується домовленостей, Рух відкликав гравця та повернув його до заявки на УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Лехія не підписала Віталія Романа через його фізичну форму та невідповідність очікуванням тренерського штабу. В поточному сезоні 22-річний гравець зіграв один матч за Рух та забив один гол. Його контракт з клубом розрахований до 31 грудня 2026 року.

