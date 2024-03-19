Рух відреагував на новину про інтерес до захисника команди Віталія Романа з боку кількох європейських клубів.

Раніше Футбол 24 повідомляв, що Віталій Роман зацікавив клуби з Бундесліги, англійського Чемпіоншипу, а також з Бельгії та Нідерландів. Transfermarkt вказує, що його контракт із Рухом розрахований до 31 грудня 2024 року, але в львівському клубі цю інформацію спростували.

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"Роман – вихованець Руху згідно з усіма нормами ФІФА. А його контракт розрахований до 2028 року", – повідомили Футбол 24 у клубі.

Нагадаємо, Роман починав у Карпатах. До Руха приєднався у жовтні 2020 року, а у вересні 2021-го був переведений в основу. У поточному сезоні провів за львів'ян 20 матчів, в яких відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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