Рома зворушливим відео провела Де Россі на пенсію

Іспанія — 14:00 567
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Барселона оголосила заявку на Суперкубок Іспанії – три зіркові гравці основи поза складом
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Лунін потрапив у збірну розчарувань першої половини сезону Ла ЛігиІспанія — 11:20 658
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"Хочеться вибити йому зуби бейсбольною битою". Даніеле Де Россі бив Срну та віддав чемпіонську медаль покійному товаришуОвертайм — 10:53 16002
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Гармаш у топ-10 найдорожчих центральних хавбеків турецької Суперліги – у списку ще одна екс-зірка УПЛТуреччина — 10:01 2952
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