Рома зворушливим відео провела Де Россі на пенсію

Рома красиво попрощалась зі своїм екс-капітаном Даніеле Де Россі, який вирішив завершити кар'єру.

Рома пригадала виступи легенди клубу, опублікувавши зворушливе відео у своєму твіттері з лаконічним дописом: "Романіста. Капітан. Даніеле Де Россі".

Де Россі оголосив про завершення кар'єри

Нагадаємо, італієць оголосив про завершення ігрової кар'єри після не надто вдалого періоду в Бока Хуніорс.

Додамо, що Де Россі є живою легендою Роми. У складі римського клубу опорник провів 17 років, відігравши 616 поєдинків та записавши до свого активу 63 голи та 54 асисти.

"Хочеться вибити йому зуби бейсбольною битою". Даніеле Де Россі бив Срну та віддав чемпіонську медаль покійному товаришу