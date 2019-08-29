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Рома зробила Шахтарю чергову пропозицію щодо Тайсона

12:13 2451 Читать на русском
Рома зробила Шахтарю чергову пропозицію щодо Тайсона
Паулу Фонсека і Тайсон / ФК Шахтар

Капітан Шахтаря Тайсон наразі далекий від переходу в Рому. Шахтар не прийняв чергової пропозиції італійського клубу.

Італійська Рома не полишає спроб підписати атакувального півзахисника Шахтаря Тайсона. Римляни направили чемпіонам України нову пропозицію – 8 млн євро та двох гравців. Мова йде про голкіпера Робіна Ольсена та молодого захисника Вільяма Біанду.

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Втім, Шахтар не пристав на такий варіант та відмовив Ромі у трансфері свого капітана, повідомив журналіст Ніколо Шіра у Twitter.

Нещодавно агент 31-річного бразильця підтвердив наявність перемовин з Ромою, а президент "вовків" схвалив трансфер лідера Шахтаря, який провів у футболці "гірників" вже 6 сезонів.

Нагадаємо, контракт Тайсона з Шахтарем чинний до 30 червня 2021 року. Трансферне вікно в Італії зачиняється 2 вересня.

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