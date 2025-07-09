Нападник Брайтона Еван Фергюсон перебуває в сфері інтересів Роми, стверджує інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією джерела, "джаллороссі" відкрили переговори щодо оренди з правом викупу.

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До Фергюсона є інтерес і від двох команд з АПЛ, але він, радше за все, готовий спробувати себе за кордоном і дасть точну відповідь щодо свого майбутнього на цьому тижні.

Другу половину минулої кампанії форвард провів в оренді за Вест Хем, де забив усього один гол в 23 матчах.

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