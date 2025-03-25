Рома знайшла конкурента Довбику – він грає в одній команді з українцями
Рома активно працює над підсиленням своєх атакувальної лінії, та має намір підписати нападником Емполі
За інформацією Romapress, до списку потенційних новачків "вовків" потрапив Себастьяно Еспозіто який грає на тій самій позиції, що і Артем Довбик. 22-річний форвард, що належить Інтеру та виступає на правах оренди за Емполі, де також грають українці Віктор Коваленко та Богдан Попов.
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Еспозіто проводить яскравий сезон у Серії А. У його активі 25 матчів та 8 забитих м’ячів. Рома розглядає його як одну з опцій для підсилення атакувальної лінії. Проте, він не єдина кандидатура на підсилення, адже клуб моніторить ще кілька варіантів для збільшення конкуренції в нападі.
Нагадаємо, наразі Рома займає 7 сходинку в Серії А, та відстає на 2 очки від 6 позиції, яка дає право грати у єврокубках.
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