За інформацією Romapress, до списку потенційних новачків "вовків" потрапив Себастьяно Еспозіто який грає на тій самій позиції, що і Артем Довбик. 22-річний форвард, що належить Інтеру та виступає на правах оренди за Емполі, де також грають українці Віктор Коваленко та Богдан Попов.

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Еспозіто проводить яскравий сезон у Серії А. У його активі 25 матчів та 8 забитих м’ячів. Рома розглядає його як одну з опцій для підсилення атакувальної лінії. Проте, він не єдина кандидатура на підсилення, адже клуб моніторить ще кілька варіантів для збільшення конкуренції в нападі.

Нагадаємо, наразі Рома займає 7 сходинку в Серії А, та відстає на 2 очки від 6 позиції, яка дає право грати у єврокубках.

Довбик приніс Ромі перемогу – він забив 10-й гол у Серії А, але картав себе за невикористаний шанс