Захисник Палмейраса Матіас Вінья може перебратись до Європи у поточне трансферне вікно.

Манчестер Юнайтед відмовив Ромі у трансфері Теллеса, тому римляни вже підготували пропозицію щодо Матіаса Віньї з Палмейраса, повідомляє Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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"Вовки" вже запропонували 12,5 млн євро разом з бонусами за лівого оборонця. Цікаво, що Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

Відзначимо, що Вінья відіграв у 20 матчах у складі Палмейраса у минулому сезоні, відзначившись 2 голами та 3 асистами.

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