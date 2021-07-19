Рома знайшла альтернативу оборонцю Манчестер Юнайтед
19 липня 10:02 - Читать на русском
Захисник Палмейраса Матіас Вінья може перебратись до Європи у поточне трансферне вікно.
Манчестер Юнайтед відмовив Ромі у трансфері Теллеса, тому римляни вже підготували пропозицію щодо Матіаса Віньї з Палмейраса, повідомляє Фабріціо Романо у своєму твіттері.
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"Вовки" вже запропонували 12,5 млн євро разом з бонусами за лівого оборонця. Цікаво, що Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.
Відзначимо, що Вінья відіграв у 20 матчах у складі Палмейраса у минулому сезоні, відзначившись 2 голами та 3 асистами.
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