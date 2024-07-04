Рома випустила в продаж спортивний костюм з елементами бірюзового кольору, що розлютило вболівальників.

Власники Роми вирішили діяти у світлі нещодавніх протестів уболівальників стосовно останньої моделі спортивного костюма Adidas. Широко обговорювана бірюзова толстовка була знята з продажу на прохання римського клубу і його власників.

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Як інформує Corriere dello Sport, "джаллороссі" також наполягли на відкритті дисциплінарного розгляду щодо комерційного директора і директора з бренду Майкла Ванделла, який був відповідальний за запуск нової лінійки форми Adidas сезону 2024/25.

Повідомляється, що Ванделл уже відсторонений від своїх обов'язків. Американські власники Роми вважають, що він припустився грубої помилки, і що фанати команди справедливо обурюються, адже бірюзовий колір асоціюється з Лаціо.

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