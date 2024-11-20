Після дев'яти років у Лідсі Андреа Іоре продовжив кар'єру в Ромі.

Головний скаут Лідса Андреа Іоре обійняв аналогічну посаду в Ромі, інформує Corriere dello Sport. Повідомляється, що він приступив до роботи в столичному клубі наприкінці жовтня, просто Рома про це не оголошувала офіційно. Джерело помітило цю зміну завдяки профілю фахівця на ресурсі Linkedin.

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Повідомляється, що метою проєкту Іоре є відтворення робочої групи з експертів та компетентних фахівців для кожного географічного регіону. Грубо кажучи, Андреа покладатиметься на думки "своїх" скаутів із різних країн. Ці скаути повинні будуть добре відстежувати внутрішній футбольний ринок і доповідати у звітах наверх.

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