Нещодавно Рома відмовилася від поєдинку проти Барселони, який мав відбутися 6 серпня в Іспанії. Замість цього італійський клуб планує зіграти благодійний поєдинок з Шахтарем.

Шахтар може замінити принижену Барселону, зігравши благодійний матч з Ромою

Річ у тім, що Рома пообіцяла зіграти спаринг з "гірниками" ще у 2019 році, коли Паулу Фонсека очолив "джалороссі". Тоді римляни заплатили українцям компенсацію за тренера, але товариський матч так і не відбувся.

Неодноразові спроби Шахтаря домогтися проведення гри успіху не дали. Тому керівництво "гірників" поставило ультиматум – або матч відбудеться цього літа, або Рома платить 300 тисяч євро компенсації. Італійці вирішили погодитися на проведення гри, яка відбудеться в Італії, повідомляє Sport.ua.

У цьому є одразу кілька плюсів для команди Жозе Моурінью. Рома зіграє у рідних стінах, що є важливим фактором в умовах великої кількості виїзних матчів на початку сезону 2022/23. Також клуб зекономить 300 тисяч євро і підвищить свій імідж, зігравши з українською командою під час війни.

Нагадаємо, Рома виграла Лігу конференцій 2021/22 і зіграє в Лізі Європи, а Шахтар отримав пряму путівку в груповий турнір ЛЧ.

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