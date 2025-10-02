Рома отримала дуже приємну новину для свого фінансового відділу.

Римський клуб узгодив остаточне розірвання контракту з колишнім тренером Даніеле Де Россі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Легенда "вовків" екстрено очолив команду в січні 2024 року, а в червні отримав повноцінну угоду до літа 2027-го. Втім, керівництво Роми виявилося вкрай нетерплячим. Де Россі звільнили всього після 4 матчів першого повноцінного сезону. Клуб продовжував виплачувати зарплатню екс-тренеру Довбика, але тепер сторони досягли компромісу. Це рішення дозволить Ромі заощадити близько 4 млн євро.

Паралельно Де Россі почали сватати на тренерський місток Торіно та Монци. Останнім часом 42-річний фахівець виконував роль президента скромного Остіамаре (Серія D), де робив свої перші футбольні кроки.

