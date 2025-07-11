Рома після відходу Ельдора Шомуродова залишилася лише з одним нападником. Щоб посилити ланку атаки, "вовки" залучать до своєї команди Евана Фергюсона.

Зірковий партнер Довбика офіційно повернувся до рідного клубу

Як повідомляє Ніколо Скіра, Рома завершує перехід 20-річного ірландця. Брайтон віддасть Фергюсона в оренду на рік з правом викупу. Якщо римляни захочуть оформити повноцінний трансфер, то нападник підпише контракт на 4 роки.

Еван Фергюсон виступає за Брайтон з 2022 року. В сезоні 2024/25 форвард пограв за "чайок", а потім вирушив в оренду у Вест Хем. Загалом за обидва клуби він провів 23 матчі у всіх турнірах, забивши лише один гол.

Варто зауважити, що Фергюсон конкуруватиме за місце в основі з Артемом Довбиком.

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