Чемпіонат Італії 2020/21, 22-й тур

Рома – Удінезе – 3:0

Голи: Верету, 5, 25 (пен), Родрігес, 90+3

Сампдорія – Фіорентина – початок о 16:00

Кротоне – Сассуоло – початок о 19:00

Недільну ігрову програму в італійській Серії А відкривав поєдинок Рома – Удінезе. Вже на 5-й хвилині "вовки" вийшли уперед – Верету головою замкнув ювелірний навіс Манчіні у штрафний майданчик. У середині тайму римляни ще й заробили одинадцятиметровий за фол у карному. Його без особливих проблем реалізував той же Верету, записавши до свого активу дубль. Фріульці ж до перерви не створили жодного небезпечного моменту.

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У другій половині зустрічі гості вирівняли гру, але забити ніяк не вдавалось. На 71-й Деулофеу увірвався у штрафний майданчик і вже готувався прошити голкіпера, однак Лопес блискуче зіграв на виході та нейтралізував небезпеку. Після цього фріульці мали ще кілька нагод зменшити відставання, але до кінця матчу відквитати хоча б один гол так і не змогли. Під завісу зустрічі ще один поклав Родрігес, і фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Роми – 3:0.

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