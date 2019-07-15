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Рома запропонує 20 млн євро за Алдервейрелда

06:30 228 Читать на русском
Рома запропонує 20 млн євро за Алдервейрелда
Тобі Алдервейрелд / Fox Sports

Захисник Тоттенхема Тобі Алдервейрелд може продовжити кар'єру в Ромі.

Рома прагне підписати захисника Тоттенхема Тобі Алдервейрелда. За інформацією Calciomercato, "вовки" запропонують "шпорам" 20 млн євро.

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У контракті бельгійця з лондонцями є пункт, згідно з яким він може покинути команду цього літа за 25 млн фунтів. Алдервейрелд перебрався у Тоттенхем у 2015 році.

Нагадаємо, цього літа Рому очолив колишній наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека.

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Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Тобі Алдервейрелд Тобі Алдервейрелд Тоттенхем Тоттенхем Рома Рома
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