Рома запропонує 20 млн євро за Алдервейрелда

Захисник Тоттенхема Тобі Алдервейрелд може продовжити кар'єру в Ромі.

Рома прагне підписати захисника Тоттенхема Тобі Алдервейрелда. За інформацією Calciomercato, "вовки" запропонують "шпорам" 20 млн євро.

Рома презентувала "блискавичну" форму на наступний сезон

У контракті бельгійця з лондонцями є пункт, згідно з яким він може покинути команду цього літа за 25 млн фунтів. Алдервейрелд перебрався у Тоттенхем у 2015 році.

Нагадаємо, цього літа Рому очолив колишній наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека.

Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку