Джан П'єро Гасперіні перевіряє гравців свого складу. Після товариського матчу з Трастевере, що завершився з рахунком 14:0, Рома проведе ще один матч, щоб перевірити гравців у справі. У цій зустрічі повинен буде зіграти Артем Довбик, який отримав м'язову травму, але до якої повернеться до тренувань у вівторок, 22 липня.

Гасперіні висловився про фізичні проблеми Довбика – наставник Роми вимагає трансферів

Як повідомив Філіппо Б'яфора, товариський матч з Помецією запланований на 24 липня. Два дні по тому, 26 липня, римляни зіграють з Кайзерслаутерном.

Поточний розклад виглядає наступним чином: крім гри з німецькою командою, 2 серпня відбудеться матч з Лансом, 6-го – з Астон Віллою, а 9-го – "сімейна" зустріч з Евертоном Фрідкіна.

Циганков асистом допоміг Жироні здобути перемогу в товариській грі – конкурент українця відзначився голом