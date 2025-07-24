Контрольний матч

Рома – УніПомеція – 9:0

Голи: Фергюсон, 8, 18, 24, 62, Дибала, 33, Ель-Айнауї, 65, Челік, 73, Бальданці, 79, Арена, 88

За два дні до товариського матчу з Кайзерслаутерном Рома провела спаринг з аматорською командою УніПомеція, перед тим розім'явшись проти Трастевере 19 липня (14:0). Підопічні Джан П'єро Гасперіні розгромили скромного суперника з рахунком 9:0, а рівно половину всіх голів забив новачок "джаллороссі" Еван Фергюсон, який тільки вчора перебрався в команду з Брайтона.

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Саме ірландець вийшов на вістрі атаки за відсутності травмованого Артема Довбика. Очікувалося, що українець встигне відновитися до четверга, але цього так і не сталося. Фергюсон оформив хет-трик до 24-ї хвилини, а свій четвертий м'яч забив вже після перерви. Він відзначився правою і лівою ногою, а також забив головою.