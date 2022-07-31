Європейські топ-клуби продовжують підготовку до сезону 2022/23, який стартує зовсім скоро. У спарингах напередодні взяли участь Рома, Тоттенхем, Ліон й Інтер.

Контрольні матчі

Тоттенхем – Рома – 0:1

Гол: Ібаньєс, 29

Інтер – Ліон – 2:2

Голи: Лукаку, 51, Барелла, 65 – Ляказетт, 31, Шеркі, 49

Тоттенхем і Рома зустрічались в ізраїльському місті Хайфа. Колективи демонстрували доволі рівний футбол, але долю спарингу визначив один гол. На екваторі першої 45-хвилинки Дибала подав з кутового, а Ібаньєс зорієнтувався у штрафному суперника й забив головою. Попереду у римлян контрольний матч із Шахтарем (7 серпня), а у лондонців – старт нового сезону АПЛ матчем проти Саутгемптона (6 серпня)

Інтер та Ліон видали куди насиченіший поєдинок. Нагоди забити колективи мали з перших хвилин, але відкрити рахунок вдалось Ляказетту. Подвоїв перевагу "хлопчиськ" Шеркі, який з'явився на полі замість Тете. Лукаку та Барелла були проти такого розвитку подій, тому відзначились голами. 2:2! Італійці мають запланований спаринг з Вільяреалом (6 серпня), а Ліон 5 числа стартує у Лізі 1 поєдинком проти Аяччо.

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