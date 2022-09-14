Прощання через 22 роки: Рома йде з італійської фондової біржі
Ще в травні Рома оприлюднила ініціативу, спрямовану на те, щоб передати президенту Дену Фрідкіну 13% акцій клубу, що залишилися, і дозволити клубу виключити себе з фондової біржі. Про це інформує Il Messaggero.
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Щоб переконати акціонерів та прискорити процес, Рома запропонувала міноритарним акціонерам низку пільг, зокрема можливість продати свою частку "за найкращою ціною з премією на всі продані акції".
Вихід з фондової біржі був одним із пріоритетів президента клубу Дена Фрідкіна з того часу, як він очолив Рому в 2020 році. За даними італійської газети, цей процес коштував Ромі 38 мільйонів євро, при цьому за останні два роки в клуб було інвестовано 650 мільйонів євро.
Рома вийшла на біржу 23 травня 2000 під керівництвом президента Франко Сенсі, який вирішив повторити успішний шлях Лаціо.
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