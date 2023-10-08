Влітку римляни провели потужну трансферну кампанію, але команда Жозе Моурінью провалює початок сезону. Після семи зіграних матчів Рома розташувалася аж на тринадцятому місці турнірної таблиці Серії А.

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Якщо вірити італійській пресі, то португалець опинився під загрозою звільнення. Сьогоднішній матч проти Кальярі може стати ключовим. Ба більше, керівництво уже навіть знайшло заміну для Моурінью. У випадку відставки португальця Рома готова зробити ставку на Хансі Фліка, повідомляє Corriere dello Sport.

Нагадаємо, кар'єра німецького фахівця пішла вгору після призначення в Баварію, з якою він виграв усі можливі трофеї, включно з Лігою чемпіонів. Після цього Флік спробував свої сили у міжнародному футболі, але на чолі збірної Німеччини не вийшов у плей-офф ЧС-2022 і провалив підготовку до домашнього Євро-2024.

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