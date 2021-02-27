Нападник Едін Джеко не допоможе Ромі у найближчих поєдинках.

Боснієць пропустить близько 15-20 днів через травму привідного м'язу стегна, повідомляє Calciomercato.

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Джеко точно не зіграє у першому матчі 1/8 Ліги Європи проти Шахтаря (11 березня) та трьох турах Серії А (Мілан, Фіорентина, Дженоа). Медштаб Роми сподівається поставити форварда на ноги до другого поєдинку з "гірниками", який запланований на 18 березня.

Додамо, що Едін Джеко провів 25 матчів у поточному сезоні, відзначився 10 голами та 2 асистами.

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