Рома втратила двох гравців за день до дебютного матчу Шевченка
16:49 - Читать на русском
Головний тренер Роми Жозе Моурінью отримав погані новини від медперсоналу клубу.
Півзахисники Роми Браян Крістанте та Гонсало Вільяр отримали позитивні результати тестів на коронавірус, повідомляє офіційний сайт римлян.
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Обидва гравці є вакциновані, почуваються добре, але змушені ізолюватись вдома. Щодо їхньої участі у поєдинку проти Дженоа, який запланований на 21 листопада, не повідомляється.
Нагадаємо, у матчі з Ромою дебютує Андрій Шевченко у статусі головного тренера Дженоа, стартовий свисток пролунає о 21:45.
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