Півзахисники Роми Браян Крістанте та Гонсало Вільяр отримали позитивні результати тестів на коронавірус, повідомляє офіційний сайт римлян.

Шевченко отримав перші проблеми в Дженоа – троє лідерів під питанням на дебют українця

Обидва гравці є вакциновані, почуваються добре, але змушені ізолюватись вдома. Щодо їхньої участі у поєдинку проти Дженоа, який запланований на 21 листопада, не повідомляється.

Нагадаємо, у матчі з Ромою дебютує Андрій Шевченко у статусі головного тренера Дженоа, стартовий свисток пролунає о 21:45.

Дванадцять друзів Шевченка: українці, спроможні підсилити Дженоа, – хто вони?