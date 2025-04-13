Міле Свілар – з відривом найкращий гравець Роми в цьому сезоні. На користь воротаря говорять не лише 12 "сухих" матчів у Серії А, а й незліченна кількість сейвів. Якби не він, Рома не повернулася б зараз у битву за місце в Лізі чемпіонів. Проте в дербі з Лаціо сербський бельгієць перевершив самого себе. Його сейви після ударів Романьйолі та Ісаксена варті всіх сейвів сезону і підвищують вартість воротаря на 5-6 мільйонів євро.

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Лаціо домінував у першому таймі, у Роми ж абсолютно нічого не клеїлося в атаці. У Клаудіо Раньєрі була опція перед грою: Суле або Шомуродов – і тренер вибрав варіант з аргентинцем. Це означало, що основна увага захисту "орлів" знову буде спрямована на українця. Так все й вийшло: центрфорвард збірної України залишався на голодному пайку.

До перерви "джаллороссі" ще якось дотерпіли, але на самому початку другого тайму пропустили зі стандарту. Екс-захисник Роми Лука Пеллегріні навісив, а інший екс-захисник Роми Алессіо Романьйолі виграв верхову дуель у Манчіні – і пробив головою так, що Свілар не впорався. Той самий момент Романьйолі в першому таймі теж прийшов після розіграшу штрафного. Команда Раньєрі так і не зробила жодних висновків...

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Шомуродов вийшов на заміну одразу після того, як Рома створила свій перший гольовий момент у дербі – Мандас перевів м'яч у штангу після удару Манчіні під час навісу з кутового. Причому Елдор замінив не Суле, а капітана Лоренцо Пеллегріні. Сьомий номер продовжує демонструвати приголомшливу нестабільність. Після того, як він забив у ворота Лаціо в матчі першого кола, чутки про його літній відхід із Роми, схоже, сильно його підкошують...

Як же сильно Раньєрі мав рацію, коли залишив Суле на полі! Саме Матіас шаленим ударом у дотик з-за меж штрафного відправив м'яч точно під поперечину. Взимку ходило багато чуток про те, що хлопець не виправдав своє придбання і може покинути команду, але в другому колі чемпіонату Суле просто розцвів. Але без частки везіння в цьому епізоді не обійшлося.

Довбик покинув поле на 85-й хвилині, поступившись місцем Бальданці. Можливо, інтуція знову щось підказувала Раньєрі в його останньому римському дербі в тренерській кар'єрі, але у Томмазо залишалося занадто мало часу.

Ця нічия не дозволила Ромі наздогнати Лаціо в турнірній таблиці, але зате "джаллороссі" виграли в "орлів" у цьому сезоні за особистими зустрічами.

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