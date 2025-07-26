Контрольний матч

Рома – Кайзерслаутерн – 1:0

Гол: Фергюсон, 16

Джан П'єро Гасперіні потихеньку привчає свою нову команду до щільного графіка. Після товариського матчу з Помецією (9:0) Рома зіграла через два дні на третій з німецьким Кайзерслаутерном.

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Як і в попередній зустрічі, перемогу "джаллороссі" приніс новачок Еван Фергюсон, який буде конкурувати в новому сезоні з Артемом Довбиком за місце в стартовому складі. На 16-й хвилині ірландець забив у порожні ворота після того, як воротар суперника Крал втратив м'яч під його пресингом.

Нагадаємо, що Кайзерслаутерн є чотириразовим чемпіоном Німеччини. Останнє чемпіонство 1998 року під керівництвом Отто Рехагеля команда здобула за унікальних обставин – відразу після підвищення в класі. Цей випадок перший і на цю мить єдиний в історії німецького футболу.

До слова, минулого сезону Кайзерслаутерн посів сьоме місце в Другій Бундеслізі.