Рома впевнено обіграла Парму та стала останнім чвертьфіналістом Кубка Італії

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії Рома на виїзді здолала Парму. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Італія, Кубок Італії, 1/8 фіналу

Парма – Рома – 0:2

Голи: Лоренцо Пеллегріні, 49, 76 (пенальті)

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На правах фаворита римляни взяли гру під власний контроль із першого тайму. Щоправда, особливої гостроти біля воріт пармезанців підопічним Паулу Фонсеки створили не вдалося. Беззубо в атаці виглядали й господарі. Як наслідок, у перші 45 хвилин команди завдали на двох "аж" 1 удар у площину воріт.

Проте, старт другої половини гри все змінив. "Вовки", отримавши вказівки тренерського штабу в роздягальні, побігли вперед і зуміли швидко забити. Це Лоренцо Пеллегріні на куті штрафного майданчика зіграв у стінку з Калінічем, а потім класним обвідним ударом з льоту поклав м'яч у дальній кут.

Парма спробувала відповісти, та Рома посилила натиск. Здавалося, що пармазенцям не уникнути розгрому. Однак, гості зі столиці обмежилися ще одним голом. На 76-й хвилині Барілла зіграв рукою у своєму штрафному, а той же Пеллегріні впевнено реалізував пенальті.

Другий гол Роми перетворив останні 15 хвилин матчу на формальність. Команди відверто кинули грати й у спокійному темпі чекали на свисток арбітра. Отже, Рома вийшла до 1/4 фіналу, де зустрінеться із Ювентусом.

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