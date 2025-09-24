Довбик програв усі єдиноборства в першому таймі захисникам Ніцци. У нього не було моментів, але в цьому не було провини українця – Рома грала в кращому випадку в середньому темпі і рідко загострювала ситуацію в фінальній третині поля. Проте, наприкінці першого тайму Артем отримав шанс забити з кількох метрів після прострілу Джанлуки Манчіні з правого напівфлангу – українець спробував відгукнутися на цю передачу, але не дотягнувся до м'яча.

Понад 100 фанатів Роми заарештували в Ніцці – на матчі команди Довбика в ЛЄ буде близько 400 поліцейських

У другій фазі цієї атаки Манчіні забив, замкнувши навіс головою, але це взяття воріт було скасовано через офсайд.

В цілому на початку сезону помітно, що римлянам не вистачає креативних гравців в атаці, які "насичували" б центрфорварда передачами. Фергюсон в римському дербі зіткнувся саме з цією ж проблемою. Стефан Ель-Шаараві старається, але не може дати команді необхідний рівень, якщо ми говоримо про топ-4 в Серії А і останні стадії Ліги Європи. Те саме стосується Матіаса Суле і Томмазо Бальданці, якому Гасперіні на подив довіряє, регулярно випускаючи його на заміни. Можливо, з поверненням Дибали і Бейлі це зміниться.

З виходом Пеллегріні на заміну замість "фараона" відразу після перерви стало веселіше. Саме Лоренцо оформив перший асист у грі – з кутового; цю подачу головою замкнув Н'Діка. Другий гол римлян був забитий з гри: Цимікас оформив свій перший гольовий пас, а Манчіні все ж забив свій гол. Він підключився до швидкої атаки і з позиції Довбика в дотик замкнув передачу з лівого флангу. Так Рома вперше в цьому сезоні забила більше одного м'яча за гру.

Сам Артем був замінений на Фергюсона на 69-й хвилині. Він так нічим цікавим у цій зустрічі і не запам'ятався.

Пізніше Ніколо Пізіллі на рівному місці "привіз" пенальті (він сфолив проти Менді, незважаючи на те, що м'яч вже майже вийшов за межі лицьової лінії), який реалізував Моффі. Проте на камбек Ніцца не награла.

Ліга Європи: Мітьюлланд переміг завдяки "сухому листу", кривдник Динамо вистояв у ворожій атмосфері