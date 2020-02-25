Рома влітку змінить власника

Італійська Рома отримає нового власника по завершенні поточного сезону.

Американський мільярдер Ден Фрідкін стане новим власником Роми, стверджує журналіст Ніколо Скіра у твіттері.

Тотті розчарований у перспективах Роми – жорстка заява легенди "вовків"

За інформацією джерела, попередню угоду підпишуть вже у найближчу п'ятницю. Додається, що контракт вступить у силу лише по завершенні сезону 2019/20.

Нагадаємо, що легенда римлян Франческо Тотті влітку 2019 року покинув римський клуб через нинішнього власника Роми Джеймса Палотту. На думку "імператора", американець обмежував повноваження екс-капітана "вовків".

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