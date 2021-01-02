Нападник Гента Роман Яремчук зберігає шанси на зміну чемпіонату вже у січні. "Буйволи" все ще роздумують над майбутнім українця, який не проти змінити клубну прописку.

Гент не виключає трансферу Яремчука у січні – до гри іншого українця є серйозні претензії

Італійська Рома найближчим часом може зробити офіційну пропозицію бельгійському клубу щодо трансферу українця, повідомляє видання Voetbal24.be.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, 25-річний форвард є для "вовків" трансферною метою №1, а на його придбання римляни готові виділити суму в розмірі 10-12 мільйонів євро.

Нагадаємо, Яремчук вимагав трансферу в інший клуб ще влітку 2020-го, але керівництво Гента наклало вето на відхід українця. Раніше повідомлялося, що бельгійський клуб готовий відпустити Яремчука за суму, близьку до 10 мільйонів євро.

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