Рома визначилася з сумою трансферу Яремчука – доля українця залежить від Гента
Сага з відходом Романа Яремчука з бельгійського клубу продовжує набирати обертів.
Нападник Гента Роман Яремчук зберігає шанси на зміну чемпіонату вже у січні. "Буйволи" все ще роздумують над майбутнім українця, який не проти змінити клубну прописку.
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Італійська Рома найближчим часом може зробити офіційну пропозицію бельгійському клубу щодо трансферу українця, повідомляє видання Voetbal24.be.
За інформацією La Gazzetta dello Sport, 25-річний форвард є для "вовків" трансферною метою №1, а на його придбання римляни готові виділити суму в розмірі 10-12 мільйонів євро.
Нагадаємо, Яремчук вимагав трансферу в інший клуб ще влітку 2020-го, але керівництво Гента наклало вето на відхід українця. Раніше повідомлялося, що бельгійський клуб готовий відпустити Яремчука за суму, близьку до 10 мільйонів євро.
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